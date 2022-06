Biella, in fase di manovra centra in pieno la macchina dei Carabinieri (foto di repertorio)

In fase di manovra centra in pieno la macchina dei Carabinieri. È successo nella mattinata di giovedì, 2 giugno, in piazza Martiri, a Biella. Protagonista dell'accaduto un 50enne biellese alla guida. Danni lievi ai mezzi e fortunatamente nessun ferito. Sul posto la Polizia per la raccolta dei rilievi.