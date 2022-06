Biella, bandiere a lutto alla Primaria del Villaggio per i giovani morti nell'incidente di Busonengo

L’ I.C. Biella 3, il suo dirigente e tutta la comunità scolastica si stringono alle famiglie di Alessandro, Carmine e Raffaele in questo momento di tremendo dolore. “Oggi abbiamo voluto listare a lutto le bandiere della Scuola Primaria Villaggio Lamarmora in ricordo delle tre giovani vite scomparse nel Vercellese - spiegano dall'Istituto - per esprimere vicinanza alle famiglie del nostro quartiere e della nostra città colpite da questa tragedia”.