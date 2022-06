Segreteria regionale SINAPPE, solidarietà pro Ucraina

Attraverso il segretario regionale Raffaele Tuttolomondo, arriva dal SINAPPE (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria) del Piemonte un gesto di solidarietà concreta in favore della popolazione ucraina. Campagna che continua in vista della prossima missione di “Su Nuraghe” che, da Biella, porterà beni di prima necessità direttamente nei luoghi del conflitto con apposito viaggio di missione in programma nel corrente mese di giugno.

In questo caso, l’aiuto viene dagli operatori che fan capo alla “Caserma Alessandro Salaris” di Biella che, nei giorni scorsi, si sono dati appuntamento alla “Cascina Seniolo” di Borriana in occasione della festa con specialità pugliesi, tra orecchiette con cime di rapa, focaccia barese, panzerotti fatti in casa, bombette e pasticciotti leccesi.

Campagna di carità fraterna che continua, con momenti di ritrovata socialità, in collaborazione con i Frati Francescani Minori del convento di Biella, adiacente la Basilica di San Sebastiano, in via Agostino De Fango, 4. Anche presso la comunità religiosa, composta da frati ucraini, è possibile portare beni da martedì a venerdì, con i seguenti orari: 10:00-11:30; al pomeriggio: 15:30-17 (sabato, domenica e lunedì non si raccoglie) e che il venerdì sera (ore 21:00 alle ore 23:00), possono essere consegnati presso il Circolo sardo di Biella, in via Galileo Galilei, 11.

Si raccolgono: pannoloni per adulti - assorbenti igienici - bende - cerotti - calze - t.shirt – boxer; beni alimentari: carne e tonno in scatola - zuppe pronte - cibo in busta – omogeneizzati.

È anche possibile fare versamenti “Pro Ucraina” direttamente nella sede del circolo.

In alternativa, il versamento può essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente: Biverbanca/Banca di Asti, Agenzia di via Dante, 4, Biella – intestato a: Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, Biella. IBAN IT 17 G 06085 22303 000015749550, specificando nella causale: “Pro Ucraina”.