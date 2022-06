Premio Straudi, l'Istituto Comprensivo di Andorno ricorda l'allievo Nicolò scomparso 2 anni fa

Il Premio Straudi è giunto alla seconda edizione. L'Istituto Comprensivo di Andorno ha voluto ricordare il "suo" allievo Nicolò, scomparso due anni fa ma mai dimenticato, con un concorso grafico e letterario. In collaborazione con la famiglia agli allievi del comprensivo è stato proposto il tema "L'incanto di un'alba", prendendo spunto dalla poesia di Rimbaud che Nicolò amava e che è stata letta in lingua da due allieve e Simone Mosca è l'autore della fotografia "Alba in un mare di narcisi" raffigurata sui segnalibri.

I concorrenti più piccoli hanno espresso la loro creatività attraverso disegni colorati e fantasiosi, i più grandi della Primaria e della Secondaria hanno composto toccanti poesie e brevi racconti nei quali hanno evidenziato grande sensibilità parlando di amicizia, guerra e famiglia, considerando l'alba come un inizio, una sfida dei propri limiti. La giuria composta dalla dirigente professoressa Maria Luisa Martinelli, Elena Taverna, Elisa Giovannacci, Matteo Straudi, e le nonne di Nicolò: Ornella Marchi e Liliana Tricerri ha avuto un compito difficile nel selezionare i circa 400 elaborati. Sabato 4 giugno, presso l'oratorio di Tollegno, gentilmente messo a disposizione da don Paolo che ha sottolineato quanto Nicolò sarebbe stato fiero della partecipazione corale e sentita, la dirigente ha aperto la manifestazione leggendo un messaggio di vicinanza del Provveditore Motisi e citando Emily Dickinson. Il professor Alberto Triverio, con la disinvoltura e l'ironia di un consumato presentatore, ha chiamato sul palco i concorrenti per la consegna dei premi che è stata alternata dall'esecuzione di brani musicali a cura del Coro Voci bianche dell'istituto diretto da Maria Francesca Garbaccio e Sara Viale che si sono poi esibite con la dirigente Martinelli e la professoressa Vittoria Panato nel Canone di Pachelbel formando un insolito quartetto.

L'amore per la musica di Nicolò è stato celebrato anche dal suono dei violini del duetto Potena e Panato. Sono stati premiati per l'Infanzia i Papaveri Rossi di Miagliano; per la Primaria Adele Negro (Tollegno), Miriam Ginanneschi (Tollegno), Michele Guasco (Pralungo); per la Secondaria Arianna Mognaz (Andorno) e Nadia Davanzo (Pralungo). Premi speciali a cura delle numerose associazioni di Tollegno e dell'amministrazione comunale sono andati a Filippo Zanellato della Primaria e Simone Ottino della Secondaria. Dietro le quinte, a rendere indimenticabile la giornata, l'attenta regia della professoressa Marina Cucco che ha contribuito con il suo impegno a onorare la memoria del suo allievo la cui curiosità, la disponibilità, le passioni e il sorriso sono rimasti indelebili tanto da farne avvertire viva la presenza.