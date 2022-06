Cossato, il Gruppo mineralogico riparte con la mostra “Fossili e minerali”: quasi 1000 i visitatori

Ritorno di tutto rispetto quello del Gruppo mineralogico cossatese che, nella giornata di domenica 5 giugno, ha accolto circa mille persone alla mostra “Fossili e Minerali”, svoltasi al mercato coperto di piazza Croce Rossa di Cossato, dalle 9 alle 18. Dopo due anni di fermo, la partecipazione del pubblico è stata fonte di grande soddisfazione: “È un segnale incoraggiante – spiega Pietro Filippone, presidente del Gruppo mineralogico – e la speranza è quella di ricominciare con continuità.”



Il pubblico non è però stato l’unico fattore di successo, come avveniva negli anni passati sono molti anche gli espositori: circa 50 fanno sapere gli organizzatori, segnando un vero e proprio ritorno in carreggiata dopo lo stop forzato.