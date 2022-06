Gaglianico, terminati i lavori per il nuovo marciapiede in via Roma

Sono terminati in queste settimane i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede lungo via Roma, largo 1,5 metri per una lunghezza di circa 120 metri, si tratta del prolungamento di quello realizzato nel corso dell’ampliamento della Casa di Riposo.

«Questo nuovo intervento - spiega l’assessore all’Urbanistica Luca Mazzali - è stato realizzato tramite lo sbancamento della porzione di area parallela alla via per una profondità di circa 2,00 metri, con la demolizione del tratto di muro esistente e la costruzione di un nuovo muro in cemento armato, al fine di chiudere l'area sportiva. E’ stata posata una nuova recinzione, mentre la pavimentazione è stata realizzata con autobloccanti della stessa tipologia presente in vari marciapiedi comunali. Questo intervento ha consentito la messa in sicurezza di un tratto di strada molto frequentato dagli studenti della Scuola Media, che spesso raggiungono a piedi l’Istituto».

L’intera opera è stata possibile anche grazie alla donazione della porzione di terreno in oggetto da parte della Parrocchia di San Pietro. «Con la conclusione di questa importante opera - commenta il sindaco Paolo Maggia - prosegue il lavoro per noi prioritario di miglioramento del nostro paese, per renderlo sempre più bello, vivibile al 100% e soprattutto accessibile a tutti; sempre più il Paese del Buon Vivere».