Candelo che scrive: in arrivo il quarto appuntamento

Sabato 11 giugno alle ore 17.00 nella Sala Affreschi P.C.Robiolio si terra’ il quarto appuntamento con Candelo che scrive, organizzato dal Consiglio della Biblioteca su idea dell’associazione culturale Centro documentazione ricetti.

Antonella Iuliano, candelese , presenterà il suo primo libro, un romanzo d’amore dal titolo “Cassandra and love” pubblicato da Book Print edizioni anche sotto forma di audiolibro. L’ha dedicato ai suoi genitori , papà Rino e mamma Vera, che ora sono in cielo a “rincorrere le comete” .Dialogherà con la giornalista Giovanna Boglietti e col pubblico presente in sala.

Antonella Iuliano è una giovane donna, che ha vissuto per parecchio tempo a Candelo, con la sua famiglia. Con l’impegno e lo studio ha dato nuovi orizzonti alla sua vita, frequentando corsi di alta pasticceria a Milano; ora è una pasticcera affermata.

Iniziò a scrivere una serie di poesie, solo in seguito provò a cimentarsi con un romanzo. Il tutto è avvenuto quasi per caso, seguendo l'istinto e cogliendo gli stimoli che le sono arrivati, ma ora sta pensando di scriverne un altro. Antonella Iuliano, che nella vita fa la pasticcera, si sta scoprendo scrittrice e sta recuperando un talento che aveva, ma che non ha mai coltivato. «Mi è sempre piaciuto leggere e scrivere - racconta - e negli anni della scuola mi hanno spesso spinta a partecipare a concorsi per giovani autori, ma forse non ci ho mai creduto con convinzione. La vita mi ha poi portata a fare altre scelte».

In un momento di forte cambiamento nella sua esistenza, però, cinque anni fa, si è lasciata incuriosire da un concorso di poesie, al quale si è iscritta quasi per gioco: «Ricordo che in fase d'iscrizione veniva chiesto di allegare una poesia. Non avevo nulla di già pronto e ho scritto alcuni versi, così, di getto».

Alla fine è stata selezionata e ha preso parte a una pubblicazione contribuendo con sette poesie. Da quel momento ha incominciato a ricevere mail che la invitavano a partecipare ad altri concorsi. Poi ha provato a mettersi in gioco anche con la prosa. Così è nato «Cassandra and love», al cui interno sono contenute anche due delle poesie composte in precedenza.

La protagonista è una nonna che racconta alla nipote la storia di un suo vecchio amore.