Vandali alle medie di Chiavazza, gli studenti mettono dei cartelli: "Non toccate la nostra scuola", FOTO

Vandali alla media di Chiavazza. Le indagini per risalire agli autori degli atti che sono stati compiuti all'interno del cancello dalla Nino Costa in via De Amicis sono ancora in corso. Ma la scorsa notte qualcuno ha pensato bene di distruggere parte dell'orto della scuola e di rompere il vetro di una finestra. E la reazione dei ragazzi è stata quella di mettere dei cartelli fuori lungo la cancellata con le scritte: "Non toccate la nostra scuola", "Il nostro orto non si tocca", "Giù le mani dalle nostre piante".

"E' stato davvero brutto per gli studenti trovarsi una parte dell'orto al quale hanno lavorato tutti da inizio anno distrutta - raccontano i professori - . Hanno sradicato delle piante e le hanno buttate nell'area dietro la scuola. E la finestra poi. Meno male che non sono riusciti a entrare e non hanno portato via nulla, ma è stato comunque un atto che speriamo venga punito in qualche modo risalendo ai colpevoli. E' stato forse solo un dispetto ma non si fa".