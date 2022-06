Fiori d'arancio per Paolo Furia e il suo compagno

Lo aveva annunciato sui social mesi fa, e ieri, 5 giugno, Paolo Furia, 35 anni, segretario regionale Pd, si è unito in matrimonio con il compagno Samuele Gangarossa.

La cerimonia si è svolta a Palazzo Oropa, in comune a Biella, e come officiante, Paolo Furia e il suo compagno hanno scelto l'ex segretaria provinciale del Pd ed ex consigliera comunale Rita De Lima.