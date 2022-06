Polizia, oltre 300 alunni biellesi a lezione di educazione stradale

La Polizia Stradale ha appena conclusa la campagna di sicurezza stradale “22° edizione del Progetto Icaro”, che ha visto partecipare oltre 300 alunni delle scuole Biellesi.

Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono stati avviati in un percorso di educazione stradale che si prefigge l’obiettivo di suscitare responsabilità e consapevolezza, cogliendo gli aspetti profondi dei motivi dell’esposizione ai rischi e sperimentando, da vicino, i significati dei propri comportamenti. In particolare, gli studenti sono stati coinvolti in attività in grado di illustrare l’elevata disfunzionalità delle condotte di cattiva regolazione del comportamento, attraverso una metodologia attiva che prevede l’utilizzo di video e simulazioni.