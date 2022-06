I 208 anni dell'Arma dei Carabinieri, la cerimonia a Biella FOTO e VIDEO

“Da oltre due secoli la Storia d'Italia si è intrecciata con quella dei Carabinieri, sempre presenti in ogni momento della vita del Paese e spesso, come accade nelle piccole realtà della nostra Provincia, unico presidio permanente e visibile dello Stato. Tale peculiarità si è evidenziata e percepita ancor di più negli ultimi due anni in cui, colpiti da un imprevista e terribile pandemia, le nostre piccole comunità hanno trovato nelle Stazioni dei Carabinieri un sicuro punto di riferimento a cui rivolgersi per chiedere sostegno, aiuto”. Queste le parole del comandante provinciale, colonnello Mauro Fogliani, durante le celebrazioni dei 208 anni dalla nascita dell'Arma, svoltasi nel piazzale della Caserma Aldo Fiorina, alla presenza di autorità civili e militari, istituzioni, sindaci, esponenti politici, rappresentanti e presidenti di associazioni della città di Biella.

La cerimonia di oggi, 6 giugno, che segna il ritorno in presenza dopo il periodo contrassegnato dall'emergenza Covid, ha visto lo schieramento in armi di tutte le componenti territoriali e le specialità dell’Arma della Provincia, così da rendere tutti gli onori militari; inoltre, erano presenti i labari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, i Gonfaloni della Provincia di Biella e della Città di Biella decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Alla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell’Ordine del giorno del Comandante Generale dell’Arma, si è tenuta la tradizionale allocuzione del comandante provinciale Fogliani che, dopo aver elencato le attività svolte da ogni Stazione e reparto, ha affermato con orgoglio che “in questo periodo così complicato e come più volte hanno attestato i cittadini stessi, i Carabinieri sono stati sempre al fianco della comunità biellese, alla quale va riconosciuto l'elevato senso civico per aver dimostrato, a noi forze dell'ordine, il rigoroso rispetto delle leggi, pur a costo di enormi sacrifici”.

Successivamente, si è proceduto alla consegna di alcuni riconoscimenti ai militari distintisi in lodevoli attività di servizio e per le attività svolte nel campo della prevenzione dei reati, della polizia giudiziaria e per l'opera di soccorso ed assistenza ai cittadini. In particolare: encomio semplice all'App. Sc. Stefano Corsini e al Car.Sc. Danilo Palmas, addetti all'Aliquota Radiomobile del NORM di Cossato evidenziando “esemplare spirito d'iniziativa, generoso altruismo e alto senso del dovere, non esitava a intervenire, unitamente ad altro militare e a due civili, in soccorso di una donna che minacciava di lanciarsi nel vuoto da un ponte stradale, riuscendo ad assicurarla al parapetto e a garantirne l'incolumità, in attesa del risolutivo intervento dei Vigili del Fuoco”.

Encomio semplice al Maresciallo Ordinario Stefano Sodoso, effettivo della Stazione Carabinieri di Biella evidenziando “altissimo senso del dovere, elevata professionalità e spiccate capacità investigative, forniva determinante contributo a prolungata e complessa attività investigativa nei confronti di tre pericolosi sodalizi criminali di matrice mafiosa, operanti nella provincia di Matera. L'operazione, che riscuoteva autorevoli e diffusi consensi, esaltando il prestigio dell'Arma dei Carabinieri, si concludeva con l'esecuzione di una misura cautelare a carico di 15 indagati responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, incendio, porto e detenzione illegale di armi, ed il deferimento in stato di libertà di altri 50 indagati, nonché con il sequestro di cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti”.

Apprezzamento al Nucleo Investigativo di Biella, rappresentato dal comandante, Tenente Colonnello Massimo Colazzo, evidenziando “non comune intuito investigativo, spiccata professionalità ed elevato senso del dovere, conduceva complessa ed articolata indagine, convenzionalmente denominata Emporio, nei confronti di un gruppo criminale di matrice slava operante nel nord Italia e dedito alla commissione di furti di capi di abbigliamento e accessori di moda griffati. L’operazione consentiva di individuare i componenti del sodalizio, risultati responsabili anche di due furti di abbigliamento in pregiato cachemire perpetrati in questa provincia, di eseguire 6 misure coercitive nei loro confronti e di sequestrare refurtiva per un valore complessivo di oltre 350.000 euro”.

Infine, apprezzamento al luogotenente Mario Salvato e al V.Brig. Cristiano Ricciardo, comandante e addetto alla Stazione dei Carabinieri di Cavaglià, evidenziando “elevata professionalità, non comune intuito investigativo e spiccato spirito di sacrificio, svolgevano articolata attività d’indagine che consentiva, in un breve lasso di tempo, di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti di un uomo che, dopo essersi reso responsabile di omicidio stradale, si dava alla fuga, venendo rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, da parte degli operanti, dopo 10 giorni di ricerche”.