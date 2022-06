Candelo in Fiore è un successo, Gelone: “Accettato e vinto questa sfida”

A poche ore dalla chiusura di Candelo in Fiore, è tempo di primi bilanci per l'amministrazione comunale. “Sicuramente positivo – commenta il sindaco Paolo Gelone - Una delle edizioni più ricche di contenuti anche grazie alle iniziative collaterali legate al tema di quest'anno: la montagna. Bellissimi gli allestimenti floreali e molto scenografiche le gigantografie dei nostri luoghi montani. Un buon numero di visitatori nonostante l'incertezza legata a diversi fattori: post covid, aumento costo autobus, diffidenza verso i luoghi affollati. Gli sforzi di tutti direi ben ripagati da questo successo: non era facile ripartire, ma Candelo ha accettato e vinto questa sfida. Ora si va avanti per dare sempre più forza alla ripartenza”.

Il primo cittadino ha poi ringraziato “il presidente Cristian Bonifacio, la Pro Loco di Candelo, tutti i volontari di tutte le associazioni candelesi, i florovivaisti coordinati da Danila d'Alessandro, la Polizia locale, Protezione Civile, security, dipendenti comunali e amministratori che hanno collaborato, autorità intervenute, artisti ed espositori, enti e partner biellesi, tutte le persone che hanno promosso e pubblicizzato l'evento, tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita di questo Candelo in Fiore. Il coraggio, il sacrifico, la perseveranza hanno prodotto questo grande risultato”.