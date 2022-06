Donato, una passeggiata con il proprio cane verso la chiesetta della Bosa FOTO

Bel pomeriggio quello di domenica 5 giugno nel comune di Donato, dove l’associazione culturale Rina Valé ha organizzato una passeggiata di 2km in partenza dal Q8 e con destinazione la chiesetta della Bosa. L’iniziativa è stata dedicata ai cani, ai partecipanti è infatti stato chiesto di portare il proprio, in modo da passarvi una giornata insieme.



Il gruppo che ha partecipato è stato di circa 10 persone con altrettanti cani a causa di alcuni ritiri all’ultimo dovuti alle previsioni del tempo. Le defezioni sono state 6, a ragion della preoccupazione dei padroni verso i tuoni che avrebbero potuto spaventare i cani. Fortunatamente per i restanti, ha smesso di piovere 5 minuti prima delle 15.