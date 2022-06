Un premio nazionale per la scuola di Pettinengo

Il concorso internazionale di poesia "Tropea: Onde Mediterranee" nella sua 19ª edizione ha premiato l'allieva delle medie di Pettinengo Alice Battagin.

Alice è stata giudicata nella categoria “Onda prima settore C poesia giovane” gareggiando con gli studenti delle scuole superiori.

"Questo concorso mi ha procurato una serie di svariate emozioni - commenta Alice -. Sono salita su un aereo per la prima volta, ho ascoltato poesie meravigliose e ho conosciuto persone speciali che si prodigano per diffondere cultura e per mantenere viva la poesia. Ho visitato dei luoghi unici al mondo. Posso solo consigliare di non avere mai paura di partecipare ad un concorso, quando uno meno se lo aspetta, potrebbe vincere. Se uno non ci prova, non potrà mai sapere se avrebbe potuto farcela! Per me lo scrivere poesie ha una funzione terapeutica. Quando mi sento sopraffatta dall'ansia e dall'angoscia per tutto quanto accade intorno a me e nel mondo, la soluzione è rinchiudermi in stanza e dare voce alle mie paure attraverso la scrittura".