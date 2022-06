Zubiena, il forno storico di frazione Vermogno è realtà: sabato 18 giugno l’inaugurazione

Giunge a termine il percorso di recupero del forno storico di frazione Vermogno, a Zubiena, portato avanti dall’associazione ‘Vermogno Vive’ a partire da gennaio di quest’anno. Ne danno notizia gli stessi artefici del progetto annunciando che la data di inaugurazione è stata scelta: sarà sabato 18 giugno, alle ore 17, presso il forno in via Debernardi.



Per l’occasione, l’associazione fa sapere che saranno impastati ben 20 kg di farina: “Vi aspettiamo – comunicano gli organizzatori – per inaugurare una idea sostenuta da tanti nel biellese e in Europa, lo sappiamo grazie al crowdfunding, per dare il via ad una politica pubblica e delle relazioni fatta di condivisione.”



La partecipazione è ad offerta libera. Per maggiori informazioni: 335.8757013.