Valdigne Triathlon, ottimi risultati alla 3° tappa del Circuito Interregionale di Cuneo e nell’Aquathlon Age Group FOTO

A Cuneo con la collaudata organizzazione di Cuneo1198TriTeam e con la simpatia travolgente e la competenza di Marcello di “Scannellatori Seriali” e di Veronica che hanno fatto da Commentatori e Conduttori alla gara, si è disputata la terza tappa del Campionato Interregionale Nord Ovest di Triathlon con l’Aquathlon di Cuneo, ottimi i numeri di partecipazione con quasi 350 atleti, molto numerose le società presenti alla riuscita manifestazione sportiva.

Per volontà dei Tecnici Giovanili Federali la gara è stata articolata sulle stesse distanze che saranno previste ai Campionati Italiani di Montesilvano di Aquathlon tra 10 gg, così i giovani Triathleti hanno potuto testarsi in una gara di alto livello su un format pressochè identico a quello dei prossimi Campionati Nazionali. Presenti, come al solito, i vertici degli stessi Tecnici Federali tra cui Andrea Gabba e il Coordinatore di Macro Area Paolo Zunino e i Responsabili Giovanili Territoriali delle Regioni interessate all’evento a testimonianza di quanto interessi alla Federazione Italiana lo sviluppo coordinato del settore giovanile. Entusiastica la partecipazione di tantissimi giovani e giovanissimi amanti della “Triplice”. Per Valdigne Triathlon, ottimi risultati nelle categorie “Giovanissimi”, tra i Ragazzi molto bene Leonardo Chierotti, che nonostante un “penality” rimediato per una disattenzione in zona cambio ha ottenuto il 5^ posto, seguito dall’altro torinese Lorenzo Strazzari 8^. Prove positive per Tommaso Strazzari e Pietro Col.

Tra le Esordienti ancora un brillante piazzamento per Chiara Gai, ottava al traguardo. Tra gli Esordienti maschi ancora una prova di rilievo per Pietro Ciccarelli, 6^, e per Giovanni Durando 9^. Molto buone le gare di Marco Turbiglio e Marco Strazzari. Nel pomeriggio sono scesi sul campo gara gli Youth A (750m corsa – 400m nuoto – 750 corsa), qui ancora una prova di alto livello per il ligure Gabriele Ferrara, 4^, con le due run in forte evidenza; solida la prova del torinese Filippo Col, sempre in crescita di condizione, 8^. Grande prima frazione con i migliori per Alberico Icardi, poi calato alla distanza, per lui un buon 19^ posto, seguito dall’altro torinese Lorenzo Gatti 19°. Tra le Youth A femmine un ottimo successo di squadra, con tre atlete tra le prime 11, la torinese Silvia Turbiglio 5^, l’arquatese Erica Pordenon 6^ e la torinese Ludovica Sabbia 11^, per le tre atlete di livello assoluto le run iniziali e finali. La gara Youth B prevedeva 1200m di run, 500m di swim e 1200m di run finali. Reduce dai postumi di una rovinosa caduta ai Nazionali Studenteschi nei 1.000m in pista, di rilievo la prova della biellese Costanza Antoniotti, argento, dietro l’atleta delle Fiamme Oro Rachele Lavagno, per lei la soddisfazione del miglior tempo nelle due run e il primo posto nella classifica del Campionato con pochi punti di margine sulla fortissima amica di Invictus Team, Anna Uliano in una sfida di vertice che ogni anno si ripropone molto appassionante.

Buone le prove della torinese Alice Col 12^ e della biellese Carlotta Freguglia 16^ a testimonianza, anche in questa categoria, di un buon successo di squadra. Al maschile in netto miglioramento Enea Demarchi, 10^, e ottimi piazzamenti per il vigevanese Giacomo Gangi 18^ e per i torinesi Alberto Germano, 21^, Marco Sabbatini, 22^ e Filippo Gai, 27^ in una categoria molto numerosa ed estremamente combattuta, la gara ha visto il dominio dei giovani atleti del CUS Pro Patria Milano che hanno monopolizzato il podio. Nella gara Junior-Age Group su distanza classica (2500m-1000m-2500m) straordinaria prova per il lunghista di Valdigne, il ligure Ivan Cappelli, che ha sfoderato tre frazioni ad alta intesità pressochè perfette, per lui la soddisfazione di una vittoria davanti ad atleti giovani di livello eccelso. A fine gara, poi per i numerosissimi giovani verdi-turchese-oro delle categorie Youth, c’è stata la rifinitura con l’ascesa in bicicletta a Limone Piemonte con relativo ritorno. Ora i giovani di Valdigne sono attesi ai Campionati Italiani di Aquathlon e alla Coppa Italia di Triathlon di Montesilvano tra 10 giorni.