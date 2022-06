Pallavollo, il TeamVolley di Cossato vola in B2

Tale e tanta era la voglia di festeggiare la promozione in B2 che il risultato sportivo, la sconfitta (3-0) per mano di Cascina Capello Chieri, è passato decisamente in secondo piano. Ieri sera, al Palasport di Lessona, i riflettori erano tutti puntati sulla festa che si sarebbe scatenata al termine del match, l'ultimo di questa fantastica stagione davanti al pubblico di casa. A giochi fatti, il bonprix TeamVolley di coach Fabrizio Preziosa non è riuscito a mantenere alte concentrazione e "fame" di vittoria, ma la grande famiglia biancoblù non se n'è certo fatta un cruccio.

Festa doveva essere e festa è stata. Nulla e nessuno avrebbero potuto rovinarla.

Per la cronaca, bisogna anche riconoscere il valore dell'avversario. La formazione torinese ha infatti disputato una gran partita, mettendo il sestetto di casa costantemente sotto pressione. E quando, sotto pressione ma senza lo spauracchio di un risultato da raggiungere, capitan Sara Gaito & C. non giocano con il coltello tra i denti, inevitabilmente si abbassano tanto la determinazione quanto il livello agonistico e di gioco. Poco male, a conti fatti.

In avvio di partita coach Fabrizio Preziosa deve rinunciare a Bibi Biasin, infortunata durante il riscaldamento, e schiera un sestetto composto dal capitano, Sara Gaito, Letizia Gualinetti, Giorgia Zatta, Benni Daffara in palleggio, Chiara Cimma e Ginevra Levis. Il primo punto è del capitano, poi Chieri dimostra subito di non essere arrivato a Lessona per fare una gita di fine stagione. Il centrale ospite Matilde Gauna piazza l'ace dell'1-3. Un altro ace, questa volta di Ginevra Levis, rimette il punteggio in parità a 4. Il bonprix TeamVolley rimette la testa avanti sul 6-5 grazie a Letizia Gualinetti, e successivamente con una fast di Francesca Peruzzo (7-6). Nuova parità a 7, ma sul 10-13 (Gaito attacca in out) coach Fabrizio Preziosa spende il suo primo timeout. Un piazzato di Gualinetti e un altro ace di Ginevra Levis riportano lo score in perfetto equilibrio (13-13). Questa volta è lo staff di Chieri a fermare il gioco. Mini break ospite di 3-0 (13-16), ma un ace di Benni Daffara riporta sotto (16-17) le biancoblù. Sul 17-20 secondo timeout per coach Preziosa. Un attacco in out di Levis fissa il punteggio sul 17-23 e Gauna mette il punto del 24-18. Lo staff di casa prova a mischiare un po' le carte in tavola (Loro Piana per Zatta e Biassoli per Daffara), ma Martina Ronco scrive la parola fine sul primo set: 19-25.

L'avvio del secondo parziale sembra la fotocopia di quello precedente, con una leggere supremazia ospite, però, che viene azzerata sul 9-9 da Biassoli (autrice di due ace consecutivi). Il muro torinese respinge l'attacco di Ginevra Levis e ancora Martina Ronco mette a terra il punto del 13-10 per Chieri. Dopo pochi minuti il tabellone del palasport di Lessona dice 17-12 per il sestetto ospite. Gaito e Levis provano a suonare la carica ma la sorte dà una mano a Chieri. Sul 15-19 coach Preziosa chiede timeout. Gualinetti e capitan Gaito provano ancora una volta a rimboccarsi le maniche, ma le ospiti non mollano il colpo. Un ace di Biassoli (20-23) riaccende le speranze biancoblù, ma ci pensa Elena Lancieri a smorzare gli entusiasmi (20-24). Il TeamVolley porta a casa altri due punticini e costringe coach Paolo Bernardinello a parlare con le sue ragazze. Ace di Gualinetti per il 23-24, ma Loro Piana sbaglia e spiana la strada a Chieri: 23-25.

Grande equilibrio anche in avvio di terzo set. Una fast di capitan Sara Gaito porta le padrone di casa sul 9-8, poi una diagonale in out di Gualinetti rimette il risultato in parità (9-9). Il muro ospite respinge un attacco di Gualinetti e sul 10-12 lo staff del TeamVolley ferma il tempo. Non serve, perché la formazione ospite prende il largo grazie a un ace di Chiara Caretto e al muro difesa su Giulia Barbonaglia, che lascia il posto in campo a Peruzzo. Altro ace per Chieri e coach Fabrizio Preziosa spende il secondo timeout. Anche in questo caso, la sospensione serve a poco, perché subito dopo Zatta spedisce un pallone in out, mentre Elena Lancieri fissa il punteggio sul 12-20. Il bonprix prova a risalire la china ma trova la fiera opposizione ospite. Ci prova ancora il capitano a caricarsi le compagne sulle spalle, ma non c'è nulla da fare, Chieri ne ha di più... Finisce 17-25 con l'ultimo punto del "centralone" ospite Matilde Gauna.

«La prestazione di oggi è frutto della nostra incapacità di lavorare senza tensione - spiega coach Fabrizio Preziosa al termine del match, con la festa, in campo e in tribuna, che già impazza -. Quando il punteggio non conta o quando durante la stagione siamo sempre stati avanti abbiamo fatto fatica. Abbiamo fatto la differenza sul punto a punto nel momento in cui bisognava soffrire, oggi sapevamo che di sofferenza non ce n'era ma volevamo regalare al nostro pubblico una vittoria per chiudere in bellezza, però merito a Chieri che ha messo in campo una partita strepitosa. Merito a loro per questa prestazione ma grande merito a noi per tutto il resto della stagione».

«A parte stasera, non siamo state noi in campo perché non siamo riuscite come al solito a dare il 100%, siamo comunque felicissime per questa promozione - commenta il libero biancoblù Chiara Cimma -. Personalmente, faccio ancora fatica a crederci, tanta è la gioia. C'è solo un po' di rammarico per non essere riuscite a vincere l'ultima partita in casa davanti al nostro splendido pubblico, però adesso si festeggia comunque, tutti insieme».

BONPRIX TEAMVOLLEY - CASCINA CAPELLO CHIERI 0-3 Parziali: 19-25, 23-25, 17-25 TeamVolley: Daffara 2, Gualinetti 14, Peruzzo 5, Zatta 3, Biasin ne, Gaito 7, Biassoli 3, Levis 5, Barbonaglia 2, Cimma (L), Loro Piana, Ratello ne. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.