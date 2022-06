“VITA in VISTA”, doppia inaugurazione, FOTO

La prima sezione della mostra “VITA in VISTA” è stata inaugurata il 2 giugno 2022 nella sede della Prefettura di Biella durante la cerimonia che ha celebrato l'anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La seconda sezione è stata, invece, inaugurata nel pomeriggio del giorno successivo nel contesto del Centro Culturale Conti Avogadro di Cerrione, precisamente nella sala che nel Museo NOVA FAMA collegato al Centro Culturale sopracitato conserva i cimeli del Tenente Colonnello della Regia Marina Italiana Giuseppe Bonom.

Nella sede della Prefettura sono esposti dipinti che illustrano algide coperture di neve e accattivanti distese di papaveri, mentre nella sede cerrionese si possono ammirare magnifiche marine. Accompagna la mostra, curata dall'esperta d'arte Claudia Ghiraldello, un catalogo che contiene la presentazione del Prefetto di Biella Franca Tancredi e la critica della curatrice la quale è anche l'autrice delle riproduzioni fotografiche dei dipinti, tutti in olio su tela. Nella Prefettura le opere abbelliscono la galleria di accesso ai vari uffici al pianoterra e l'anticamera e l'ufficio del Prefetto.

Nella sala del Museo NOVA FAMA i dipinti dialogano con i cimeli esposti rappresentando, in una sorta di scenografia nella scenografia, quel mare sul quale l'Ufficiale Bonom fece la sua carriera.

Si tratta in entrambe le sedi di dipinti ricchi di colore, che in periodo di post-pandemia Covid 19 vogliono portare un messaggio di serenità.

Come scrive la Ghiraldello nel catalogo, la prima fase della produzione pittorica di Rasero era caratterizzata da una cupa denuncia delle terribili conseguenze provocate sulla natura dall'inquinamento e dal boom edilizio, mentre la seconda fase, ancora attuale, dell'operato di quest'artista è caratterizzata da un uso galvanizzante del colore per sottolineare la bellezza del creato, quel creato che va preservato da ogni bruttura e forma di violenza. Le immagini dei paesaggi di Rasero vogliono spronare, dunque, l'umanità a conservare tale bellezza, per la salvezza del mondo e di quanti lo abitano. Sono immagini che, definite dalla Ghiraldello "emozioni cromatiche", portano serenità e perciò possono contribuire in senso terapeutico al miglioramento psicofisico di ognuno di noi. L'invito, come sottolineato dalla curatrice, è quello "di beneficiare di un momento di serenità nella contemplazione delle opere esposte, nella convinzione che l'arte, mai come ora, è necessaria per ritrovare il gusto della vita, una vita che nelle opere di Rasero si mette, come dice il titolo della mostra, sapidamente in vista".

Al castello di Cerrione, con il Prefetto, erano presenti il Vice Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria di Biella Commissario Antonio Pisa e il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Salussola Alessandro D'Angelo; oltre a visitatori biellesi, hanno partecipato all'evento persone giunte per l'occasione dal canavese e dal cuneese. L'artista Rasero ha donato alla Prefettura di Biella uno dei suoi dipinti in omaggio alla collezione d'arte che è conservata in questa sede.

La mostra è visitabile, previo appuntamento, fino al 26 giugno dal lunedì al giovedì nella Prefettura di Biella e dal venerdì alla domenica nel Centro Culturale Conti Avogadro di Cerrione presso l'ala nuova del castello (per info e prenotazioni scrivere a direzione.centroculturale@tenutacastello.it).