Mongrando in Festa, Open Day allo storico Lanificio Guabello 1815

A Mongrando, domenica 12 giugno, si svolgerà la 3° edizione di “Mongrando in festa” organizzata dall’Associazione Pro Loco di Mongrando con il patrocinio del Comune. Promosso di concerto con il Comune e parallelo alla manifestazione, si svolgerà un “Open Day” dello storico Lanificio Guabello 1815, una delle divisioni di Biella Manifatture Tessili - Marzotto Group.

Sarà un’occasione per far conoscere a tutti i partecipanti questa importante realtà del nostro territorio che da più di 200 anni, in costante evoluzione produce tessuti destinati al mondo della moda ed alle migliori sartorie del mondo. Ai partecipanti verrà data l’opportunità di visitare tutti i reparti di lavorazione del ciclo produttivo del tessuto spiegando e mostrando loro le varie trasformazioni, dalla lana al tessuto finito. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 348-9717682.