Escursionista infortunata recuperata dal Soccorso Alpino nel cuneese

Si è concluso un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel Vallone del Marguareis, comune di Chiusa Pesio (Cn), per un'escursionista con una sospetta frattura a una caviglia. La donna stava scendendo dal rifugio Garelli quando, poco dopo le 18, intorno a quota 1400 metri, si è infortunata. Sul posto è intervenuta in prima battuta da terra una squadra del Soccorso Alpino con un sanitario che le ha prestato le prime cure e ha iniziato il trasporto verso valle. Nel frattempo sono saliti a piedi altri tecnici a supporto, ma all'altezza del Gias Sottano di Sestrera, la donna non era più in grado di proseguire. È stato quindi inviato in loco il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha recuperato l'infortunata e ha proceduto con l'ospedalizzazione.