Zumaglia, centra un parapedoni e finisce in ospedale, FOTO

Viaggiava sulla provinciale tra Zumaglia e Pettinengo quando, non si sa per quale causa, una donna alla guida della sua auto ha centrato in pieno un parapedoni.

Il fatto è successo oggi, 5 giugno, intorno alle 17,30. Immediatamente sul posto sono intervenuti i soccorsi. I sanitari del 118 hanno preso in carico la conducente del mezzo e i passeggeri per il trasporto in ospedale e i dovuti accertamenti mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e del tratto stradale coinvolto.