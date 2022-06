Ha destato non poca preoccupazione, tra i clienti di un bar di Coggiola, la presenza di una persona che vagava in stato confusionale per le vie del paese.

Una volta informati, i Carabinieri l’hanno raggiunto e identificato. In seguito, è stato accompagnato dal personale sanitario del 118 all’ospedale di Borgosesia per gli accertamenti del caso.