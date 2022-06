E' successo nella notte e fortunatamente non sembrano esserci feriti. Intorno alle 4 a Pray, per cause ancora da accertare, un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata sulla provinciale che da Pray porta alla frazione Pray Alto.

Uno solo il mezzo coinvolto, che però durante il ribaltamento è finito contro una colonnina del gas. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ponzone per la messa in sicurezza del veicolo e i tecnici per la colonnina del gas.