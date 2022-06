Giornata impegnativa quella di oggi 5 giugno per i Vigili del Fuoco di Biella, che per via della pioggia caduta sono stati chiamati per intervenire in diverse zone del territorio, per rimuovere piante crollate sul manto stradale.

Tra le zone interessate ci sono quella a Sud di Vallemosso e la Valle Cervo, nei comuni di Campiglia, Pray, Valdilana, Vallemosso, Sostegno e Ailoche, oltre a un intervento effettuato a Dorzano.