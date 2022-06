Sono Alessandro, Raffaele e Carmine i tre giovani che questa notte hanno perso la vita a Busonengo

Aggiornamento delle 15,30

Sono ancora gravi le condizioni di S.T., 21 anni, che si trovava al volante, ricoverato in codice rosso all’ospedale “Maggiore” di Novara, mentre il ragazzo alla guida della Bmw un ragazzo di 29 anni è ricoverato in codice giallo a Vercelli.

Famigliari e amici non si danno invece pace per Raffaele Petrillo e Alessandro Messina entrambi di 17 anni e Carmine Marotta di 22 anni che non ce l'hanno fatta.

Aggiornamento delle 12.30:

I dati degli occupanti delle auto coinvolte nell'incidente mortale a Busonengo:



sulla ATV Lancia:

Conducente: T.S. nato a Biella nel 2001 - in codice rosso all'Ospedale di Novara

Passeggeri tutti deceduti: P.R. nato a Biella nel 2005 - M.A. nato a Biella nel 2005 - M.C. nato a Biella nel 2000

Seconda vettura coinvolta - BMW:

Conducente uomo del 1993 - ferito

Aggiornamento delle 11.30:

Dalle indiscrezioni sembra che sia confermata la notizia che le vittime siano ragazzi dai 17 ai 22 anni residenti nel biellese

Aggiornamento delle 9.50:

Nel violento scontro frontale tra due veicoli coinvolti, 3 ragazzi di età compresa tra i 17 e i 22 anni sono morti e due persone sono state portate in ospedale in condizioni molto gravi. Un ferito è arrivato in codice rosso all'ospedale Maggiore della Carità di Novara, l'altro è stato portato in codice giallo a Vercelli. Completamente distrutte le vetture, una delle quali è finita fuori strada in risaia.

Ore 8:00:

Questa mattina, poco dopo le ore 5.15, una squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Vercelli e del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute sulla SP230 all'altezza del curvone dell'abitato di Busonengo, tra Collobiano e Formigliana, per un grave incidente stradale.