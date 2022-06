Lanterne nel cielo a forma di cuore: gli amici si stringono attorno ai giovani coinvolti nell'incidente a Busonengo, FOTO e VIDEO

Gli amici non vogliono dimenticare Alessandro, Raffaele e Carmine che non ci sono più, e si stringono attorno a Stefano che ancora è in ospedale e lotta per la vita. E con un veloce tam tam che i ragazzi sanno fare, questa mattina di oggi 5 giugno, giorno del tragico incidente a Busonengo, si sono dati appuntamento in Piazza Vittorio Veneto a Biella per fare volare in aria 4 lanterne a forma di cuore per i loro amici. L'idea è nata da Simone Froio, assieme a Chiara Fornera e Rosa Marotta, gli amici di sempre e piano piano ha coinvolto tutti, anche chi li conosceva solo di vista.

E tra lacrime, abbracci, urla di dolore ma anche musica, il rap che piace tanto ai loro, le lanterne dopo la parentesi di pioggia arrivata nel primo pomeriggio, sono volati in aria per loro: Alessandro, Raffaele, Carmine e Stefano.