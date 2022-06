La community Pythonbiellagroup, in collaborazione con Sellalab, celebra il centesimo incontro

PythonBiellaGroup è una community di appassionati biellesi costituita nel 2019 che si è posta l’obiettivo di divulgare, studiare e apprendere Python, uno dei più importanti linguaggi di programmazione del mondo. Il gruppo è cresciuto nel tempo consolidandosi e ampliando il bacino di utenti raggiunti grazie ai propri incontri settimanali online che prevedono attività di live coding e talk tematici di approfondimento. Costanza, dedizione e passione hanno portato il gruppo ad avere più di 500 iscritti nel proprio canale YouTube (piattaforma di intrattenimento video e dirette live) e oltre 200 iscritti sul canale Telegram (piattaforma di messaggistica istantanea), provenienti da tutta Europa. Un’iniziativa su base volontaria che ha affondato le radici sul territorio biellese e ha conquistato l’interesse di molti arrivando ad espandersi sul panorama nazionale e internazionale.

“Sono Pythonisti Questi Biellesi!” è il primo evento in presenza organizzato dalla community dopo due anni di iniziative online. Un momento di festa per celebrare il centesimo incontro del gruppo. Sarà un ritrovo per tutti gli appassionati ed un evento divulgativo aperto a tutti con il principale scopo di far avvicinare i giovani e i meno esperti al mondo della programmazione e ad uno dei linguaggi più richiesti nel mondo del lavoro, nella ricerca e in molti altri settori: Python.

L’evento prevede una serie di contributi di imprenditori e programmatori volti a illustrare la maturità professionale raggiunta da Python, la sua importanza e applicazione in ambito lavorativo, oltre agli sbocchi professionali offerti proprio dalla conoscenza di questo linguaggio. Verranno quindi suggeriti dei percorsi di apprendimento a chi volesse avvicinarsi a questo mondo e saranno messe a disposizione risorse gratuite di approfondimento.

La mattinata si concluderà con l'esposizione delle novità emerse al PyCon Italia 2022, la più importante manifestazione italiana specializzata.

L’evento organizzato da Python Biella Group, in collaborazione con Sellalab, la piattaforma di innovazione del gruppo Sella, si terrà sabato 11 giugno, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, presso l’Auditorium del gruppo Sella in via Corradino Sella previa registrazione e sarà fruibile anche in diretta streaming sul canale Youtube della community.

Link Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sono-pythonisti-questi-biellesi-349767472927

Link Sito internet: https://linktr.ee/PythonBiellaGroup