Frontale tra automobili in via Santuario di Oropa a Biella FOTO

Biella, scontro tra automobili in via Santuario di Oropa

Si sono scontrate, intorno alle 7 di questa mattina a Biella in via Strada Santuario di Oropa, due auto che procedevano in senso inverso, urtandosi violentemente e finendo la corsa sui muretti che costeggiano la carreggiata.

Gli occupanti di entrambi i mezzi sono stati condotti in Ospedale, pare non in condizioni critiche.

Ancora da accertare le dinamiche dello scontro, al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto per gli accertamenti di rito.

Si è reso necessario l'intervento del personale Pulizia Strade per rimuovere i detriti lasciati sulla strada a causa dello scontro.