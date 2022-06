Biella, per i 250 anni della Diocesi una passeggiata ricorda il primo Vescovo della provincia

Era l’anno 1772 quando a Biella arrivò il primo Vescovo della provincia: Mons. Vancini. Oggi, nell’ambito della celebrazione del 250° anniversario della Diocesi e della settima edizione della “Lunga notte delle chiese”, è stata organizzata una passeggiata per ricordare quell’importante avvenimento.



In partenza venerdì 10 giugno, alle ore 21 presso il parcheggio di fronte alla Questura, in via S. Eusebio, la passeggiata andrà in direzione di piazza Santa Marta e raggiungerà il vescovado. Al termine, visita guidata al Duomo e al Battistero.



Sebbene la partecipazione sia gratuita, è preferibile prenotarsi ai numeri 015.8497380 o 338.3865500; in alternativa scrivere a segreteria@upbeduca.it.