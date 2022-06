Biella: al Jazz Club "Solitudo", il nuovo album della violinista biellese Anais Drago

Martedì 7 giugno alle ore 21,30, un grande appuntamento al Biella Jazz Club, la violinista biellese Anais Drago in "Solitudo".

Solitudo è il nome del nuovo album della violinista pubblicato dalla Cam Jazz. Un disco in solo che sorprende per la pluralità di voci, un elogio alla solitudine che si nutre di bellezza. Violinista sin dalla tenera età di 3 anni, Anais nutre per lo strumento, e per la musica, un amore assoluto.



"Per mia natura - dichiara - non nutro certezze quasi su nulla, tranne che su una cosa: quando suono, sto bene davvero”. Solitudo il titolo, solista lo strumento. Eppure, Anais, in questa nuova opera, sola non lo è mai veramente. Neanche sul palco, durante i numerosi concerti che hanno preceduto l’album e che

continuano ad aggiungersi al calendario. Solitudo, infatti, è tutt’altro che un album monocolore, ma stupisce, invece, per la moltitudine di suoni e la ricchezza armonica e melodica. In parte rigorosa scienziata, in parte virtuosa incantatrice e dedita sacerdotessa, Anais Drago sembra essere intenta a estrarre, una alla volta, tutte le infinite potenziali voci del violino, come a volerne esaurire il repertorio antico, inventando poi nuove e ardite conformazioni, persino aliene alle nostre orecchie.



Per venerdì 10 giugno è in programma l'evento speciale "Vik and the Doctor of Jive", la swing band milanese con il cantante Vik Marzioli per una serata all'insegna del ritmo anni 50.