Vigliano, cantiere di lavoro per over 58: pubblicato elenco ammessi al colloquio conoscitivo

Nell'ambito della procedura per l'individuazione di n. 3 disoccupati over 58, da inserire nel cantiere di lavoro "Un lavoro (anche) per te - 2° edizione", è stato pubblicato nell'apposita sezione "Bandi di concorso", in Amministrazione Trasparente, l'elenco degli ammessi al colloquio conoscitivo che si terrà venerdì 10 giugno presso l'Ufficio Tecnico (sito al 2° piano del Palazzo Municipale), a Vigliano Biellese.

I candidati ammessi dovranno presentarsi tassativamente negli orari indicati e dovranno cortesemente presentarsi al colloquio con: curriculum vitae (o semplice elenco delle esperienze lavorative); patenti di guida possedute; 3) copia attestati dei corsi conseguiti nell'ultimo triennio (corsi di formazione, corsi sulla sicurezza sul lavoro, etc.). Per ulteriori informazioni, contattare il numero: 015/3353051 o in alternativa 015/3354043.