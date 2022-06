Casa, nel 2021 Biellese a compravendite +31,5%

Con 2334 compravendite realizzate nel 2021, il Biellese registra un ottimo +31,5% rispetto al 2020 nel settore immobiliare residenziale.

Lo ha rilevato l'Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia Entrate, il quale ha suddiviso la nostra provincia in 7 macroaree, ossia aggregazioni di comuni contigui che presentano caratteristiche sociali, infrastrutturali, geografiche, economiche e immobiliari omogenee.

In particolare nella città di Biella sono state realizzate 692 compravendite; 448 nell'Alta e Bassa Cintura di Biella; 209 nel Basso Biellese; 253 a Cossato e nel Biellese Orientale; 398 nelle Prealpi Valli di Mosso e Sessera; 169 in Valle Cervo; 165 in Valle Elvo e Serra .

Ad eccezione della Valle Cervo con -0,4%, tutte le altre macroaree registrano variazioni positive. A cominciare da Cossato e Biellese Orientale con +5,8%; Valle Elvo e Serra con +37,1%; Prealpi, Valli di Mosso e Sessera con +49,9%; Alta e bassa cintura di Biella con +59,8%; Basso biellese con +63,7%.

Quanto alla città di Biella, che rappresenta il 29,6% del mercato provinciale, l'incremento è del 21,0%.

Anche il capoluogo è stato suddiviso, in base a criteri di omogeneità del mercato immobiliare locale, in 8 aree.

Con 242 compravendite guida la classifica cittadina la zona Vernato, Chiavazza, corso 53° Fanteria, via Cottolengo, corso Europa, Villaggio Lamarmora, Villaggio Sportivo. Seguono con 179 il Centro Storico. Con 152 via Addis Abeba, via Galimberti, piazza San Paolo, via Torino, via Tripoli, piazza Vittorio Veneto, CDA, via Lamarmora, viale Macallè. 46 Cossila e Favaro. 36 Colma, Pavignano e Vaglio. 27 Barazzetto e Vandorno. 2 in zona rurale extraurbana. 8 in zona non definita.

L'Osservatorio Mercato Immobiliare ha inoltre rilevato che l’andamento storico delle compravendite del Biellese segue il trend regionale: repentina diminuzione a partire dal 2006 fino al 2012 (punto di minimo), seguita da un triennio di stallo (2012-2015), e da un’inversione di tendenza in senso di crescita che si protrae fino ad oggi.