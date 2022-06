Borriana, partito “Equal- Our Living Library for Solidarity & Equality”

DA Borriana è partito “Equal- Our Living Library for Solidarity & Equality” - Foto archivio newsbiella.it

Si torna a respirare aria di Europa nel Biellese Biellese: con la conferma dell’adesione di tutti i partner coinvolti è ufficialmente partito “Equal- Our Living Library for Solidarity & Equality”, il progetto di gemellaggio promosso dal Comune di Borriana (ente capofila) insieme al Comune di Sandigliano e alle città europee di Belisce (Croazia), Cesis(Lettonia) e Tahanovce (Slovacchia).

«Sin dal nostro insediamento con la nuova amministrazione nel 2019, - afferma il sindaco di Borriana Francesca Guerriero - desideravamo partecipare in modo più attivo ai progetti promossi dalla Commissione Europea. Infatti abbiamo partecipato ad un corso di “europrogettazione” organizzato dalla società eConsulenza della dottoressa Gabriella Bigatti, che storicamente supporta molti comuni biellesi nella partecipazione a questo tipo di eventi. Poi la pandemia ci ha costretti a fermarci”.

Il progetto è ripartito nell'estate del 2021: “Nonostante tutto – ricorda Guerriero - abbiamo comunque voluto candidare un progetto di gemellaggio che prevede ben due eventi in presenza. Abbiamo chiesto la consulenza della dottoressa Bigatti, ed è stato approvato!. Come spiega la stessa dottoressa Bigatti, si tratta di un progetto cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma “CERV - Citizens, Equality, Rights and Values” per il nuovo ciclo 2021-2027”.

Il tema sviluppato dal progetto è il ruolo chiave di volontariato e solidarietà come espressione di cittadinanza europea attiva. Attraverso le attività pianificate, si intendono rafforzare i valori comuni europei, solidarietà e tolleranza, come strumenti per combattere il populismo e l’estremismo, così evidenti in questi tempi di crisi. Inoltre il progetto promuove parità di genere e i diritti delle donne. I delegati dei quattro Paesi coinvolti rifletteranno su ruolo e modalità del volontariato a livello di governo locale nei rispettivi territori.

Il progetto prevede la realizzazione di due eventi “in presenza”. Uno dal 24 al 26 giugno, in Croazia, e uno tra ottobre e novembre nei a Borriana e Sandigliano . Per gli abitanti dei due comuni biellesi, sarà l’occasione di rinsaldare vecchie amicizie. I sindaci Francesca Guerriero e Mauro Masiero ricordano con nostalgia la primavera del 2017, quando incontrarono, i cittadini di Belisce e Tahanovce, giunti nel Biellese per partecipare a “Europe Just in Time”, altro progetto europeo che ebbe notevole successo.

«Quando Borriana ci ha chiesto di unirci al progetto, -dichiara il primo cittadino di Sandigliano Mauro Masiero - non abbiamo avuto dubbi, perché la precedente esperienza era stata molto positiva. Nonostante gli strascichi della pandemia e la situazione di incertezza che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, sono certo che entrambi gli eventi porteranno allo stesso entusiasmo che ci ha animati con il progetto “Europe Just in Time”, reincontrando anche i colleghi di Belisce e Tahanovce» . Durante l'ultima giornata dell'incontro dei prossimi ottobre-novembre , i cinque comuni firmeranno il Patto di Fratellanza, prima tappa di un percorso che, come tutti auspicano , porterà a legami sempre più stretti tra le comunità.