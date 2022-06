Tutto pronto per la 2 Santuari, c’è ancora tempo per iscriversi (foto di repertorio)

Tutto pronto per l’edizione 2022 della 2 Santuari “Run&Trail”. La pioggia battente di ieri non ha provocato danno ai percorsi e tutto è pronto sia per quanto riguarda la corsa su strada che per il trail.

“Ricordiamo che è possibile iscriversi sino a mezzora prima delle due partenze, direttamente nella segreteria gare al Santuario di Graglia – spiegano gli organizzatori - La partenza del Trail è fissata alle ore 12.30 su percorso di 26 km principalmente su sentieri e strade bianche con grande dislivello (2070 m D+ e 1700 m D-) e tempo massimo di 6 ore e mezza. La partenza della corsa su strada, invece, è prevista alle ore 16 su percorso di circa 20 km (450 metri D+ e 100 metri D-) con tempo massimo 3 ore".