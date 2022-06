Pesi, grandi prove per Pizzicola e Sabbar

Domenica scorsa, presso la Fitness For Life, si è svolto il Campionato Nord Italia denominato "Beggio Matteo" di power lifting. Su tre alzate massimali di panca stacchi e squat si sono ritrovati 30 atleti che a colpi di ghisa si sono confrontati. La federazione Word Powerlifting al termine ha decretato altri 2 atleti sul podio: Mario Pizzicola, peso corporeo 88 kg e primo classificato per aver sollevato 135 kg su panca Squat 190 Stacchi da terra 215. Aissa Sabbar, 69 kg, primo classificato Panca 135 kg Squat 175 kg Stacchi 175 kg. Grande soddisfazione per il tecnico biellese della Fipe, Mauro Garolla.