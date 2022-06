Dynamic In Sport, Under 14 in grande spolvero

Nel secondo turno della seconda fase del campionato regionale under 14 una vittoria e una sconfitta per la Dynamic In Sport di Biella: nella piscina monumentale di Torino i ragazzi di Luca Casanova e Remo Marfisi hanno battuto 5-3 Torino 81 giallo, ma si sono dovuti inchinare 4-16 alla corazzata Aquatica blu.

Sabato 11 giugno il match di ritorno contro Aquatica, valido per il primo e secondo posto in Piemonte. Questa la formazione Dynamic In Sport. Vittorio Todaro (portiere), Giacomo Todaro, Stefano Raise, Gregorio Fabbro, Ettore Ciaravino, Irene Scaramella, Tommaso Rossi, Mattia Brunago, Alessandro Ibotti, Riccardo Maffioletti, Mattia Armondi.