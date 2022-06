2 Santuari Running, runners anche dall'Olanda: Britton- Oosterloo 1° alla corsa su strada FOTO e VIDEO

C’era grande attesa nel Biellese per la 2 Santuari Running in doppia veste “Run & Trail”, riproposta anche quest’anno dal Gaglianico ’74 e particolarmente apprezzata nella scorsa edizione. Per entrambe le competizioni, oltre 150 runners si sono dati appuntamento oggi al Santuario di Graglia per prendere parte al doppio percorso preparato con sapiente cura dal gruppo sportivo guidato da Alberto Cappio.

Perfino una coppia proveniente dall'Olanda è partita da Graglia in direzione del Santuario di Oropa, oltre al quotidiano Newsbiella.it, in doppia veste di inviato e corridore. Alla fine, Robert Grant Britton (Climb Runners) ha tagliato per primo il traguardo della corsa su strada; in seconda posizione Alberto Mosca (Atletica Potenza Picena) mentre Mikael Mongiovetto (Runcard) si è dovuto accontentare della terza posizione. Grande prova di Jessica Oosterloo (Climb Runners) prima all’arrivo, a vantaggio di Elisa Rullo (CRAL Società Reale Mutua Ass.) e Federica Panciera (Torino Road).

Nel trail, ha spiccato Enzo Mersi (Climb Runners), seguito a ruota da Carlo Torello Viera (GSD Genzianella) e Andrea Fila (Atletica Stronese). Tra le donne, invece, Elisa Almondo (ASD Dragonero) ha avuto la meglio su Giulia Zanovello (Runcard) e Silvia Robiolio (Runcard). Le classifiche verranno pubblicate nelle prossime ore.