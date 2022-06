Una cena per ricordare Scanzio e Fava, morti nel 2020: presente anche Pichetto, Cirio in collegamento

Grande partecipazione al momento conviviale promosso dall’Associazione Vivere Biella per ricordare le figure dell’ex presidente della Provincia Orazio Scanzio e di Pier Giorgio Fava, scomparsi nel corso del 2020.

La serata, tenutasi nell’agriturismo “La Fucina” di Vigliano Biellese, venerdì scorso è stata aperta dal presidente dell’Associazione Vivere Biella Maurizio Varalda, che ha voluto ringraziare per la presenza Carole, moglie di Orazio Scanzio e Maria, la figlia di Pier Giorgio Fava. Il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto ha ricordato la lunga conoscenza con Fava fin da quando erano segretari l’uno del Partito Repubblicano e l'altro di quello Socialdemocratico e poi i 26 anni insieme in Forza Italia.

Anche Lorenzo Leardi ha voluto ricordare le due figure per l’attività amministrativa come vice e presidente della Provincia di Biella, oltre ai rapporti personali di intensa amicizia. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio si è invece collegato per un messaggio di saluto. All’appuntamento sono intervenuti molti amministratori locali, oltre che amici che hanno condiviso, a vario titolo, il cammino politico e amministrativo con Orazio e Pier Giorgio.