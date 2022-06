Pella: "L'Italia del futuro riparte da Alessandria: Forza Italia cresce e dà risposte ai territori"

“L'Italia del Futuro riparte da Alessandria, dove oggi tutto il popolo di Forza Italia Piemonte, Liguria e Val d'Aosta si ritrova per rafforzare la nostra comunità e raccontare tutti i risultati del nostro impegno nel dare risposte ai cittadini italiani a tutti i livelli. Sono orgoglioso di aver moderato, durante i lavori di oggi, la tavola rotonda dedicata agli amministratori locali da cui abbiamo sentito passione ed entusiasmo, determinazione e concretezza impressi alla ripartenza dei nostri territori dopo due anni di pandemia. In Parlamento Forza Italia é il partito più vicino agli enti locali: dai risultati ottenuti per il PNRR e le assunzioni straordinarie ai sostegni garantiti ai servizi durante la pandemia fino a 7 miliardi, dall'estensione del terzo mandato e l'eliminazione del controllo di gestione nei piccoli comuni all'adeguamento delle indennità e i tanti emendamenti risolutivi in ogni provvedimento utile, a partire dalle aree interne”. Lo dichiara il deputato Roberto Pella.

E aggiunge: “Ringrazio, insieme a tutti i colleghi e ai partecipanti, il coordinatore regionale piemontese On. Paolo Zangrillo per aver organizzato questa importante assise e per dare voce ogni giorno alle istanze dei comuni, e ringrazio i nostri dirigenti nazionali: Paolo Barelli, Capogruppo alla Camera, per riservare sempre ampio spazio alle richieste provenienti dagli enti locali nelle varie commissioni parlamentari; Antonio Tajani, perché da Commissario europeo alle infrastrutture ha cambiato il volto a tanti territori portando a compimento opere utili per imprese e cittadini; Licia Ronzulli, per esserci sempre a sostenere gli eletti sui territori, dal più piccolo al più grande, infaticabile punto di riferimento per ciascuno di noi, attualmente fondamentale, come Presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, anche per la gestione dell'emergenza ucraina che interessa da vicino la tutela e la protezione dei minori sui territori che accolgono".