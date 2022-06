L’Heritage di Nino Cerruti celebrato all'ambasciata d'Italia a Parigi, FOTO

Il Lanificio F.lli Cerruti dal 1881 e la Maison CERRUTI 1881 hanno avuto l'onore di essere stati accolti nella splendida location dell'Hôtel de la Rochefoucauld-Doudeauville da Teresa Castaldo, Ambasciatrice d'Italia in Francia, per celebrare l’Heritage di Nino Cerruti in occasione della Festa della Repubblica Italiana.

Un viaggio unico attraverso tre saloni dal decoro barocco, che partito dalle silhouette emblematiche del suo stile, passando attraverso sorprendenti installazioni industriali che permettono di scoprire come il Lanificio F.lli Cerruti ottenga tessuti di fama internazionale, infine, è arrivato alle testimonianze dei collaboratori che l’hanno accompagnato lungo la sua brillante carriera e della famiglia Cerruti.

Per l’occasione, è stato presentato in anteprima un documentario che ha l’obiettivo di presentare alle giovani generazioni il Signor Nino, il più francese degli stilisti italiani, scomparso il 15 gennaio a 91 anni, uomo di stile e imprenditore visionario che attraverso le sue creazioni ha cambiato la storia della moda.