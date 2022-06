Appuntamento da non perdere per gli appassionati di minerali e fossili. Domani, 5 giugno, avrà luogo a Cossato una speciale mostra organizzata dal Gruppo Mineralogico Cossatese con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. L’evento si terrà in piazza Croce Rossa all’interno del nuovo mercato coperto. Alle 8 è prevista l’apertura al pubblico. L’ingresso è gratuito fino alle 18.30.