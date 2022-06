Biella: torna l'aperitivo solidale per i lavoratori over 50 sospesi dal lavoro

Torna l'aperitivi solidale. Associazione Nuova Alba in collaborazione con la sede di Italexit per l'Italia Biella, il Comitato Civico Articolo3 e Cibo Verace, ha organizzato di nuovo per oggi, sabato 4 giugno, presso i Giardini Zumaglini, un Aperitivo Solidale a favore dei lavoratori over 50 sospesi dal lavoro.