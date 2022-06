Le creazioni di Walser Kuchen protagoniste del Salone del Mobile di Milano

Walser Küchen partecipa quest’anno ad Eurocucina 2022 all’interno del Salone del Mobile a Milano con uno stand progettato dall’Architetto Riccardo Monte in collaborazione con l’Architetto Ludovica Marini.Lo stand, la cui architettura è fortemente ispirata alla tradizione architettonica alpina, vuole rievocare la tipologia costruttiva Walser dove il legno è l’elemento chiave e caratterizzante: il legno naturale è parete, porta, finestra, copertura e crea uno spazio “CASA” nel suo concetto più puro ed essenziale.Questo involucro di legno naturale racchiude uno spazio espositivo intimo e privato, al cui interno troviamo la nuova collezione 2022 Walser Küchen ed in particolare la nuova cucina BLOCK KüCHEN.

Il concept sviluppa quattro moduli, volumi puri ed essenziali, che rappresentano ed enfatizzano i quattro momenti chiave del Cucinare Italiano: Lavo, Taglio, Cucino e Mangio.Punto di forza di questo sistema a blocchi è la sua adattabilità ai diversi spazi ed alle diverse esigenze dei nostri clienti, oltre alla grande flessibilità nella scelta dei materiali; nella versione EuroCucina 2022 è stato dato grande risalto ai materiali locali.Altro elemento portante del progetto è la parete attrezzata lunga nove metri dove troviamo un sistema di ante apri-chiudi altamente tecnologico che rivela una seconda cucina compatta e una zona lavanderia, oltre ad una parete a giorno dedicata all’ambiente living.

Il primo sistema di ante a scomparsa nasconde una cucina funzionale tecnologica dal look contemporaneo in cui il materiale principale è l’acciaio inox, una cucina dal carattere dinamico e spumeggiante.Un secondo sistema di ante a scomparsa custodisce una lavanderia integrata, tutte le funzioni necessarie per la pulizia ed il lavaggio convivono in uno spazio ordinato e minimal. Il rapporto tra la materia legno e l’elemento acqua si esprime nel lavatoio, pezzo unico realizzato interamente in legno in maniera autentica e artigianale.Un progetto di Walser Küchen interamente realizzato nella falegnameria di Ornavasso fondato sul rispetto dell’ambiente, sia per la scelta dei materiali eco-sostenibili ma soprattutto per la possibilità di riutilizzare tutto quanto allestito senza generare inutili rifiuti. L’involucro verrà riutilizzato per eventi aziendali nell’area esterna dello showroom, i blocchi della cucina e la parete attrezzata diverranno parte integrante della nostra collezione permanente.