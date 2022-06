Calci e morsi ai Carabinieri dopo l'incidente, in arresto una giovane donna

E' stata arrestata la giovane donna che, nella mattina di venerdì, ha centrato due vetture in sosta in viale Garibaldi, a Vercelli. Dopo aver perso il controllo della sua auto, la donna è finita contro due mezzi in sosta, causando danni alle vetture, ma nessuna conseguenza per le persone.

Tuttavia, dopo l'incidente, avvenuto intorno alle 6,30 del mattino, la donna, incensurata, di origini marocchine e del tutto sconosciuta alle forze dell'ordine, ha iniziato a mostrare pressanti segni di insofferenza, finendo per aggredire i Carabinieri intervenuti per i controlli del caso.

In un crescendo di agitazione si è avventata contro i militari con calci e morsi e, alle fine, per lei sono scattate le manette. I due Carabinieri, invece, sono ricorsi alle cure del Pronto Soccorso, con una prognosi di sei giorni.

Sottoposta gli esami del sangue, la giovane è risultata essere in stato di ebbrezza alcolica: l'arresto, con le accuse di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato convalidato nel corso della mattina di venerdì dal Tribunale di Vercelli. Nei confronti della donna è anche scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, con le conseguenti sanzioni previste dal Codice della Strada.