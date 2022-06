Vigili del Fuoco in azione: alberi sulla Sostegno-Crevacuore, un palo telefonico si inclina ad Andorno (foto di repertorio)

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nella nottata per alcune piante crollate in mezzo alla strada tra i comuni di Sostegno e Crevacuore. Le squadre hanno provveduto a rimuovere gli ostacoli e a rimettere in sicurezza l’area colpita.

Nelle stesse ore, un palo telefonico si è inclinato ed è precipitato sulla strada nel territorio di Andorno Micca. Anche in questo caso l’azione dei Vigili del Fuoco è stata tempestiva per riportare alla normalità la situazione.