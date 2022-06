Valdilana, ennesimo incidente stradale al bivio di Crocemosso per la galleria

Ennesimo incidente stradale sulla Provinciale 232, al bivio con la galleria verso Ponzone, a Crocemosso, nel comune di Valdilana. Per cause da accertare un’auto e un camioncino sono rimasti coinvolti in un tamponamento: fortunatamente non si sono registrati feriti, tanto che i conducenti hanno compilato il modello cid.

Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito, la Polizia locale per la gestione della viabilità e il personale preposto alla pulizia del manto stradale. Al momento, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni.

Non è la prima volta che simili sinistri avvengono nella zona: solo due settimane altri due mezzi si erano violentemente scontrati (leggi qui).