Pollone, crolla magnolia di 8 metri nel Parco Burcina

Intervento dei Vigili del Fuoco nel Parco Burcina di Pollone per una pianta crollata a terra lungo uno dei sentieri della nota area verde. A cadere, per cause da accertare, un’enorme magnolia di 7-8 metri in una zona di poco superiore alla passeggiata dei rododendri. L’area è stata messa in sicurezza dalla squadra e transennata dai tecnici del Comune così da impedire il passaggio dei visitatori. Nei prossimi giorni la ditta incaricata provvederà a rimuovere completamente l’albero.