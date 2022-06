Lascia un biglietto e scompare da casa, allarme nel Basso Biellese: ritrovato nel Torinese

Forti momenti di preoccupazione ieri sera, 3 giugno, nel Basso Biellese per la scomparsa di un uomo di circa 60 anni. Stando alle prime ricostruzioni, il biellese si sarebbe allontanato volontariamente dalla propria abitazione intorno alle 19: inoltre, avrebbe lasciato un biglietto all’indirizzo dei propri cari che, spaventati, hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Una volta attivato il protocollo per le persone scomparse, si è messa in moto la macchina dei soccorsi che ha visto la partecipazione di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e Vigili del Fuoco. Le ricerche si sono concentrate, fin da subito, nell’area del Lago di Viverone e, attraverso l’analisi e il controllo delle celle telefoniche, è stato possibile ritrovare il 60enne poco prima delle 23: si trovava a bordo della sua auto nel vicino comune di Settimo Rottaro.

In seguito, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Ivrea dal personale sanitario del 118 per le cure e l’assistenza del caso. Dai primi accertamenti sembra, infatti, che già in passato avesse tentato simili gesti.