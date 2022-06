E' finita con la ruota gravemente danneggiata la corsa di un’automobile in transito per Biella. Stando alle ricostruzioni del caso, il mezzo avrebbe centrato un tombino, completamente aperto a causa della pioggia battente di ieri, 3 giugno. In seguito, è stato necessario l’intervento del carro attrezzi per la sua rimozione. Sul posto anche i Carabinieri.