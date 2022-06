A fuoco deposito di concime nelle campagne di Cerrione, decisivo l’intervento rapido dei Vigili del Fuoco (foto e video di D. Finatti per newsbiella.it)

Allarme incendio nelle campagne di Cerrione. Nella prima mattinata di oggi, 4 giugno, ha preso fuoco un deposito di concime preoccupando non poco i residenti del posto. L’intervento tempestivo delle squadre di Biella e Cossato ha evitato che le fiamme potessero propagarsi alla vicina legnaia.

Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area colpita dal rogo, la cui origine è da attribuire, molto probabilmente, all’autocombustione, un fenomeno molto frequente quando gli elementi di scarto vengono compattati e raccolti in un unico grande mucchio.